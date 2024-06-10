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7:30, 10 июня 2024 года В пионерлагере под Орлом ликвидировали условный пожар Действия по спасению людей отработали сотрудники МЧС.



ФОто: ГУ МЧС России по Орловской области

В детском оздоровительно-образовательном центре "Дружба" в Должанском районе прошли пожарно-тактического учения. Их цель - проверить готовность спасателей и обслуживающего персонала к действиям в случае пожара во время летнего отдыха детей.



По легенде учений, пожар возник в спальном корпусе из-за короткого замыкания электропроводки. Сработала сигнализация, помещение окутал густой дым.



К месту происшествия прибыла добровольная пожарная команда "Дружба" и дежурный караул 19-й пожарно-спасательной части. Звенья ГДЗС провели разведку и спасли пострадавших. Вскоре условный пожар был локализован и потушен. А затем прозвучал сигнал об окончании учений.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, спасатели отработали маршруты эвакуации людей из горящего здания, проверили исправность охранно-пожарной сигнализации и обучили персонал детского центра правилам использования первичных средств пожаротушения.





