Орловские дружинники помогли раскрыть два преступления
Всего в Орловской области 36 народных дружин.
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В 2024 году орловские дружинники помогли предотвратить почти сотню административных правонарушений и раскрыли два преступления. Сейчас в Орле работают 30 дружин, а в шести районах области созданы казачьи дружины. В них объединились более 730 человек.
Как сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла", вместе с участковыми уполномоченными полиции народные дружинники проводят профилактические обходы жилых секторов. С инспекторами по делам несовершеннолетних они посещают неблагополучные семьи и проводят рейды на дискотеках. Совместно с службой ППС дружинники патрулируют улицы и участвуют в охране общественного порядка во время массовых мероприятий.