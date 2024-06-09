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10:43, 9 июня 2024 года В Орловской области заменили два водопровода после вмешательства прокуратуры Проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ прошла в Новодеревеньковском районе.



Фото: архив

В двух населенных пунктах Орловщины после вмешательства прокуратуры заменили водопровод. Речь идет о деревнях Дементьевка и Дубровка Новодеревеньковского района, где сети серьезно износились и нуждались в замене. Однако МУП "Комхоз", обслуживающее водопровод, не принимало должных мер для организации надлежащего водоснабжения.



Чтобы восстановить законность межрайонная прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании бездействия МУП "Комхоз" незаконным и обязании предприятия устранить имеющиеся нарушения. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.



Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в настоящее время трубы в деревнях заменили. Ремонтные работы завершены.





