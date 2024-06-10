Главная » Новости



18:30, 9 июня 2024 года Стало известно имя еще одного героя, погибшего в боях за Орел Боец из Казахстана был похоронен в братской могиле.



Фото администрации Первомайского сельского поселения

Установлено имя еще одного героя, сражавшегося за Орел в годы Великой Отечественной войны. Им оказался уроженец Казахстана Омаш Сариев, погибший в боях на территории Малоархангельского района.



Благодаря электронному архиву "Мемориал" было установлено, что останки бойца покоятся в братской могиле в деревне Ивань Первомайского сельского поселения. Родственники красноармейца приехали к месту захоронения.



По национальной традиции они угостили жителей деревни Ивань казахскими лепешками, чтобы те почтили память их деда. Об этом сообщает портал Орловской области.



Глава поселения Жанна Терехова организовала поездку гостей из Казахстана в районный центр. Там они посетили музей боевой славы, где узнали о военных событиях, свидетелем и участником которых был их дед.





