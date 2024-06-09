В Орловской области состоялся Праздник российской словесности

Глава региона подчеркнул, что коллективный Запад безуспешно пытается "отменить" Россию, русскую культуру и Русский мир. Это невозможно сделать с народом, который имеет такие глубокие корни.
- Среди величайшего пушкинского наследия – современный русский литературный язык. Иван Сергеевич Тургенев преклонялся перед гением, бережно хранил пушкинские реликвии
, - подчеркнул Андрей Клычков
.
В рамках мероприятия состоялась церемония награждения меценатов и деятелей культуры медалью Тургенева. Заслуженные награды вручили представителю орловской писательской школы, продолжателю славных традиций русской классики Владимиру Ермакову и известному российскому адвокату Андрею Конькову.