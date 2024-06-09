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11:27, 9 июня 2024 года

В Орловской области состоялся Праздник российской словесности

Он был приурочен к 225-летию со дня рождения Пушкина.

Фото: портал Орловской области

В Спасском-Лутовинове прошел праздник российской словесности, посвященный дню рождения Александра Пушкина. Среди почетных гостей были губернатор Андрей Клычков, сенатор Василий Иконников, представители союзов писателей и художников России, а также руководители учреждений культуры.
 
Глава региона подчеркнул, что коллективный Запад безуспешно пытается "отменить" Россию, русскую культуру и Русский мир. Это невозможно сделать с народом, который имеет такие глубокие корни. 

- Среди величайшего пушкинского наследия – современный русский литературный язык. Иван Сергеевич Тургенев преклонялся перед гением, бережно хранил пушкинские реликвии, - подчеркнул Андрей Клычков.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения меценатов и деятелей культуры медалью Тургенева. Заслуженные награды вручили представителю орловской писательской школы, продолжателю славных традиций русской классики Владимиру Ермакову и известному российскому адвокату Андрею Конькову.
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