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11:27, 9 июня 2024 года В Орловской области состоялся Праздник российской словесности Он был приурочен к 225-летию со дня рождения Пушкина.



Фото: портал Орловской области

В Спасском-Лутовинове прошел праздник российской словесности, посвященный дню рождения Александра Пушкина. Среди почетных гостей были губернатор Андрей Клычков, сенатор Василий Иконников, представители союзов писателей и художников России, а также руководители учреждений культуры.



- Среди величайшего пушкинского наследия – современный русский литературный язык. Иван Сергеевич Тургенев преклонялся перед гением, бережно хранил пушкинские реликвии, - Андрей Клычков.



В рамках мероприятия состоялась церемония награждения меценатов и деятелей культуры медалью Тургенева. Заслуженные награды вручили представителю орловской писательской школы, продолжателю славных традиций русской классики Владимиру Ермакову и известному российскому адвокату Андрею Конькову. Глава региона подчеркнул, что коллективный Запад безуспешно пытается "отменить" Россию, русскую культуру и Русский мир. Это невозможно сделать с народом, который имеет такие глубокие корни.- Среди величайшего пушкинского наследия – современный русский литературный язык. Иван Сергеевич Тургенев преклонялся перед гением, бережно хранил пушкинские реликвии, - подчеркнул В рамках мероприятия состоялась церемония награждения меценатов и деятелей культуры медалью Тургенева. Заслуженные награды вручили представителю орловской писательской школы, продолжателю славных традиций русской классики Владимиру Ермакову и известному российскому адвокату Андрею Конькову.





