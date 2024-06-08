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12:48, 8 июня 2024 года В Орловской области проходят соревнования по самбо среди сельской молодежи Состязания всероссийского уровня развернулись в Должанском районе.



Фото: телеграммы из Орла

В Орловской области проходят всероссийские соревнования по самбо. Мастерство демонстрирует сельская молодежь.



Развернулись состязания в Должанском районе, в селе Кривцово-Плота. Собралось 160 спортсменов в возрасте 12-14 лет. Они приехали из разных уголков России: Астраханской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской, Челябинской, Пензенской и Орловской областей, Краснодарского, Пермского, Приморского края, Республики Башкортостан и Мордовии, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Участников поприветствовал губернатор Андрей Клычков:



- В прошлом году на орловской земле прошел первый подобный турнир. При поддержке партнеров мы приложили максимум усилий к его качественной организации. Результаты соревнования высоко оценило спортивное сообщество. Именно Орловской области Федерация самбо России доверила право ежегодно проводить этот турнир. Орловщина уверенно укрепляет свой статус как одного из российских центров самбо. За последнее время у нас рекордно выросло число клубов и секций этого вида спорта.





Ольга СУПОНЕВА



