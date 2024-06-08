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12:24, 8 июня 2024 года У орловских семей в мае родилось пять двоен Причем большинство из них - в одном и том же районе.



Фото: архив "Вестей"

Пять двоен родилось у орловских семей в мае 2024. Большинство двойняшек - три пары - появились на свет в Мценском районе.



Статистику представило управление ЗАГС Орловской области. В мае этого года поженились 222 пары, родилось 382 ребенка. Мальчиков и девочек почти поровну: 193 первых и 189 вторых.



Первыми в семье зарегистрировано 143 ребенка, вторыми 138 детей, а третьими и последующими 101 ребенок.







Ольга СУПОНЕВА



