У орловских семей в мае родилось пять двоен

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12:24, 8 июня 2024 года
У орловских семей в мае родилось пять двоенПричем большинство из них - в одном и том же районе.
Фото: архив "Вестей"
Пять двоен родилось у орловских семей в мае 2024. Большинство двойняшек - три пары - появились на свет в Мценском районе.
Статистику представило управление ЗАГС Орловской области. В мае этого года поженились 222 пары, родилось 382 ребенка. Мальчиков и девочек почти поровну: 193 первых и 189 вторых.
Первыми в семье зарегистрировано 143 ребенка, вторыми 138 детей, а третьими и последующими 101 ребенок.
Ольга СУПОНЕВА
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