Крестительский храм Орла отправил помощь прифронтовому госпиталю

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17:12, 8 июня 2024 года
Крестительский храм Орла отправил помощь прифронтовому госпиталюВолонтеры собрали все необходимое по просьбе медиков.
Фото: Орловская митрополия
Крестительский храм Орла собрал партию гумпомощи для прифронтового госпиталя. Груз на передовую доставят волонтеры Центра гигиены и эпидемиологии в региона.
Посылку собирали по просьбе медиков. В нее вошли жидкое мыло, стиральный порошок, зубная паста, влажные салфетки. В качестве отдельной просьбы закупили антифриз для грузовиков, покрасочные пистолеты.
- Перед дальней дорогой волонтеров благословил настоятель Иоанно-Крестительского храма протоиерей Владимир Сергеев, - сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.
Ольга СУПОНЕВА
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