В Орловской области 10 выпускников сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов
О первых результатах итоговой аттестации рассказала Ирина Патронова.
Фото: архив "Вестей"
В Орловской области 10 школьников сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов. Есть высокие результаты у орловских выпускников и по другим предметам.
О первых итогах аттестации рассказала Ирина Патронова, глава регионального департаментаобразования в эфире ЦУР:
- У нас четыре стобалльника-одиннадцатиклассника по предмету химия, 10 по предмету литература. Есть высокобалльники - это практически 17% по этим предметам.
По словам Патроновой, неплохие результаты показывают и выпускники девятых классов: у школьников хорошие оценки по биологии, химии, информатике.