Главная » Новости



13:01, 8 июня 2024 года В Орловской области 10 выпускников сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов О первых результатах итоговой аттестации рассказала Ирина Патронова.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области 10 школьников сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов. Есть высокие результаты у орловских выпускников и по другим предметам.



О первых итогах аттестации рассказала Ирина Патронова, глава регионального департамента образования в эфире ЦУР:



- У нас четыре стобалльника-одиннадцатиклассника по предмету химия, 10 по предмету литература. Есть высокобалльники - это практически 17% по этим предметам.



По словам Патроновой, неплохие результаты показывают и выпускники девятых классов: у школьников хорошие оценки по биологии, химии, информатике.





Ольга СУПОНЕВА



