В Ливенском районе задержали наркодилера

Полицейские поймали продавца наркотиков со 120 свертками "синтетики".
Фото: архив "Вестей"
Очередной продавец наркотиков задержан в Орловской области. Торговца "синтетикой" полицейские взяли в Ливенском районе.
По сообщению пресс-службы УМВД России по Орловской области, у жителя Свердловского района было изъято 120 свертков с расфасованным наркотиком. Дальнейшая экспертиза показала, что это "синтетика". Сбыть товар дилер собирался через закладки.
На задержанного завели уголовное дело, он задержан. По закону, торговцу наркотиками грозит срок за решеткой.