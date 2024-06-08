В Орловской области поздравили соцработников

День социального работника ежегодно отмечается в России 8 июня. Представителей этой профессии поздравили в Орловской области.
Официальное поздравление сотрудникам социальных служб адресовалгубернатор Андрей Клычков:
- Хочу от всей души поблагодарить руководителей и сотрудников учреждений социальной защиты населения, всех, кто, не жалея собственных сил и времени, трудится, оказывая помощь землякам. Вы вносите неоценимый вклад в улучшение качества жизни людей, продолжая замечательные традиции российского милосердия, сохраняя и укрепляя высокие духовные ценности. Спасибо за ваш профессионализм, доброе сердце, отзывчивость, стремление быть полезным окружающим.
Также глава региона пожелал социальным работникам здоровья, благополучия и успехов в их непростой деятельности.