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14:12, 8 июня 2024 года

В Орловской области поздравили соцработников

8 июня они отмечают профессиональный праздник.

Фото: архив "Вестей"

День социального работника ежегодно отмечается в России 8 июня. Представителей этой профессии поздравили в Орловской области.

Официальное поздравление сотрудникам социальных служб адресовал губернатор Андрей Клычков: 

- Хочу от всей души поблагодарить руководителей и сотрудников учреждений социальной защиты населения, всех, кто, не жалея собственных сил и времени, трудится, оказывая помощь землякам. Вы вносите неоценимый вклад в улучшение качества жизни людей, продолжая замечательные традиции российского милосердия, сохраняя и укрепляя высокие духовные ценности. Спасибо за ваш профессионализм, доброе сердце, отзывчивость, стремление быть полезным окружающим.

Также глава региона пожелал социальным работникам здоровья, благополучия и успехов в их непростой деятельности.


Ольга СУПОНЕВА
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