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14:12, 8 июня 2024 года В Орловской области поздравили соцработников 8 июня они отмечают профессиональный праздник.



Фото: архив "Вестей"

День социального работника ежегодно отмечается в России 8 июня. Представителей этой профессии поздравили в Орловской области.



Официальное поздравление сотрудникам социальных служб адресовал губернатор Андрей Клычков:



- Хочу от всей души поблагодарить руководителей и сотрудников учреждений социальной защиты населения, всех, кто, не жалея собственных сил и времени, трудится, оказывая помощь землякам. Вы вносите неоценимый вклад в улучшение качества жизни людей, продолжая замечательные традиции российского милосердия, сохраняя и укрепляя высокие духовные ценности. Спасибо за ваш профессионализм, доброе сердце, отзывчивость, стремление быть полезным окружающим.



Также глава региона пожелал социальным работникам здоровья, благополучия и успехов в их непростой деятельности.





Ольга СУПОНЕВА



