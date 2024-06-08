Орловским студентам предложили стать помощниками следователей
В следственном управлении СК прошли практические занятия для молодых людей.
Фото: СУ СК РФ по Орловской области
Регуправление следкома в Орле провело практикум для студентов. Молодым людям предложили стать помощниками следователей.
Как рассказали в СУ СК РФ по Орловской области, студенты-юристы одного из вузов пришли на практику, чтобы ознакомиться с реальной работой следователей.
- Студенты ознакомились с деятельностью следователей и криминалистов, участвовали в проведении следственных и иных процессуальных действий, - сообщили в орловском следкоме.
Молодые люди могут не только стать общественными помощниками сотрудников СК, но и подать заявку на включение в кадровый резерв.