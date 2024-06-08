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16:24, 8 июня 2024 года Орловским студентам предложили стать помощниками следователей В следственном управлении СК прошли практические занятия для молодых людей.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Регуправление следкома в Орле провело практикум для студентов. Молодым людям предложили стать помощниками следователей.



Как рассказали в СУ СК РФ по Орловской области, студенты-юристы одного из вузов пришли на практику, чтобы ознакомиться с реальной работой следователей.



- Студенты ознакомились с деятельностью следователей и криминалистов, участвовали в проведении следственных и иных процессуальных действий, - сообщили в орловском следкоме.



Молодые люди могут не только стать общественными помощниками сотрудников СК, но и подать заявку на включение в кадровый резерв.









Ольга СУПОНЕВА



