В Орловской области сложился дефицит донорской крови второй группы
Доноров ждут в Службе крови.
Фото: архив "Вестей"
В Орловской области возникла потребность в донорской крови второй группы. Информация об этом появилась на сайте Орловской станции переливания крови.
Кровь первой, третьей и четвертой групп в Орловской области имеется с запасом, однако есть повышенная потребность во второй группе с обоими резусами: отрицательным и положительным. Доноров просят прийти и сдать кровь.
Адрес станции переливания крови в Орле: Наугорское шоссе, 2. Прием ведется во вторник с 14 до 16 часов и в четверг с 10 до 12 часов. Телефон регистратуры: 41-75-89.