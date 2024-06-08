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11:17, 8 июня 2024 года В Орловской области сложился дефицит донорской крови второй группы Доноров ждут в Службе крови.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области возникла потребность в донорской крови второй группы. Информация об этом появилась на сайте Орловской станции переливания крови.



Кровь первой, третьей и четвертой групп в Орловской области имеется с запасом, однако есть повышенная потребность во второй группе с обоими резусами: отрицательным и положительным. Доноров просят прийти и сдать кровь.



Адрес станции переливания крови в Орле: Наугорское шоссе, 2. Прием ведется во вторник с 14 до 16 часов и в четверг с 10 до 12 часов. Телефон регистратуры: 41-75-89.















Ольга СУПОНЕВА



