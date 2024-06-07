В Орле к 1 августа отремонтируют 18 дворов

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20:50, 7 июня 2024 года
В Орле к 1 августа отремонтируют 18 дворовНа некоторых придомовых участках работы выходят на заключительный этап.
В 2024 году в программу благоустройства "Комфортная городская среда" в Орле включено 18 дворов. На это выделено 110 миллионов рублей. Закончить работы должны к 1 августа.
На некоторых придомовых участках работы выходят на заключительный этап. Это дворы домов № 1, 3 и 5 по Московскому шоссе. Здесь должны закончить к концу следующей недели.
Ремонт на пересечении Октябрьской и Андрианова охватывает сразу пять дворов. Срок сдачи объекта по контракту — 31 июля, но подрядчик обещает закончить работы еще в начале месяца.
Татьяна Тимохина
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