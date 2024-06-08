Российские гепатологи и инфекционисты обменялись опытом в Орле

Научно-практическая конференция этих специалистов состоялась уже в 13-й раз.

В Орле прошла межрегиональная научно-практическая конференция гепатологов и инфекционистов. Она состоялась уже в 13-й раз. Организатором традиционно выступил гепатологический центр больницы Боткина.



Медики обсудили актуальные вопросы лечения и профилактики гепатитов, обменялись новыми методами и разработками.



Одной из основных задач медиков является раннее выявление гепатитов. Орловские врачи поделились собственным опытом по этому направлению. В нашем регионе проводится скрининг населения старше 30 лет.



Также наши медики представили доклад о результативности лечения недавно открытого гепатита D.



Обсуждались на конференции не только гепатиты, но и блок социально значимых инфекций, среди которых ВИЧ и туберкулез.