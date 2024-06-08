Российские гепатологи и инфекционисты обменялись опытом в Орле

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10:30, 8 июня 2024 года
Российские гепатологи и инфекционисты обменялись опытом в ОрлеНаучно-практическая конференция этих специалистов состоялась уже в 13-й раз.
В Орле прошла межрегиональная научно-практическая конференция гепатологов и инфекционистов. Она состоялась уже в 13-й раз. Организатором традиционно выступил гепатологический центр больницы Боткина.
Медики обсудили актуальные вопросы лечения и профилактики гепатитов, обменялись новыми методами и разработками.
Одной из основных задач медиков является раннее выявление гепатитов. Орловские врачи поделились собственным опытом по этому направлению. В нашем регионе проводится скрининг населения старше 30 лет.
Также наши медики представили доклад о результативности лечения недавно открытого гепатита D.
Обсуждались на конференции не только гепатиты, но и блок социально значимых инфекций, среди которых ВИЧ и туберкулез.
Елена Литинская