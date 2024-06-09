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9:00, 9 июня 2024 года Орловские поисковики помогли найти останки советских бойцов на Халхин-Голе Удалось обнаружить 27 красноармейцев.





Орловские поисковики вернулись из Монголии, где принимали участие в экспедиции международного масштаба "Халхин-Гол". Проект был поддержан фондом президентских грантов.



Удалось поднять останки 27 советских солдат. Нашли также документы и личные вещи, благодаря которым установили имена трех бойцов.



85 лет назад японская армия была разгромлена на Халхин-Голе и на сегодняшний день более двух тысяч бойцов Красной Армии все еще числятся пропавшими без вести.





Евгения Коростелева



