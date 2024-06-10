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9:30, 10 июня 2024 года В Орле эксперты со всей России обсудили сохранение памяти о Судбищенской битве В областной столице прошла тематическая конференция.







В Орле эксперты со всей России обсудили увековечивание памяти о Судбищенской битве. В областной столице прошла тематическая конференция. На ней собрались исследователи, которые занимаются изучением проблематики XV – XVI веков, вооружения, военного дела.



Также обсудили и предстоящий юбилей. В 2025 году исполнится 470 лет со дня битвы. В планах отметить эту дату на месте самого сражения и представить новые археологические открытия.



Точное место Судбищенской битвы долго находилось в тайне, пока весной 2021 года орловские дайверы не нашли наконечники стрел на берегу реки Гоголь в Новодеревеньковском районе.



Новый сезон исследований принес археологам еще полторы тысячи находок. Работы на поле продолжаются и сегодня.





Мария Семак



