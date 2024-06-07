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20:00, 7 июня 2024 года

Молодые орловцы пробежались вместе с чемпионом мира и Европы Ильей Аксеновым

На старт вышли в Международный день бега.



Орловские активисты "Движения Первых" отметили Всемирный день бега на пробежке. Помог им чемпион мира и Европы по легкой атлетике Илья Аксенов.

Маршрут забега прошел через центральные улицы Орла. Стартовали на пересечении реки Оки и Орлика и пробежали три километра — по улицам Левый берег Оки и Черкасской. Финишная прямая началась с исторического факультета ОГУ и закончилась на исходной точке. Если посмотреть на карту, то маршрут получился в виде большой единицы — символа "Движения Первых".

Дистанцию преодолели примерно за 20 минут.



Никита Харин
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