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10:11, 8 июня 2024 года Известный российский регбист проведет мастер-класс в Орле Встреча состоится на стадионе "Динамо".





9 июня в Орле пройдет открытая тренировка по регби. Ее проведет игрок сборной России и клуба "Динамо" Евгений Мишечкин. Мастер-класс начнется в 14:30 на стадионе "Динамо". Для участников мероприятия будут организованы спортивные состязания. Кроме того, все желающие смогут получить автограф спортсмена и сделать с ним фото. городской администрации. Евгений Мишечкин - чемпион Европы U18, финалист кубка Наций, серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призер чемпионата России и победитель кубка России по регби на снегу. За сборную России он провел 26 игр. Об этом сообщили в пресс-службе





