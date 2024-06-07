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18:00, 7 июня 2024 года Число пострадавших от укусов клещей в Орловской области превысило 700 человек В их числе почти 250 детей.





В больницы Орловской области с укусами клещей на данный момент обратились уже 702 жителя региона, включая 244 ребенка. Статистику представили в Роспотребнадзоре. Число случаев заболевания клещевым боррелиозом осталось на прежнем уровне. В этом году он подтвердился у пяти взрослых.



Среди исследованных клещей, снятых с орловцев, у 15% нашли возбудители этой болезни.



От клещей в Орловской области уже обработано 314 гектаров общественных территорий из запланированных 380 гектаров.





Артем Ежаков



