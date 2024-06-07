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14:56, 7 июня 2024 года Орловские депутаты рассмотрят проект закона о прогрессивной шкале налогообложения Внеочередное заседание регионального парламента состоится 11 июня.



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11 июня состоится внеочередное заседание Орловского областного Совета. В повестке - семь вопросов. Об этом сообщил председатель облсовета Леонид Музалевский. Юрий Ревин.



По его словам, введение прогрессивной шкалы НДФЛ коснется только около 3% трудоспособного населения страны. Граждане будут платить повышенный налог не со всей суммы, а с суммы, превышающей 2,4 миллиона рублей.



- Данное изменение очень важным и своевременным, которое направлено на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы, - подчеркнул Ревин.



Также на сессии рассмотрят проект постановления "О присвоении звания "Почетный гражданин Орловской области" руководителю ОАО "Агрофирма Мценская" Николаю Жернову. Народные избранники обсудят целый ряд проектов федеральных законов, в том числе о прогрессивной шкале налогообложения. Об этом рассказал депутат облсоветаПо его словам, введение прогрессивной шкалы НДФЛ коснется только около 3% трудоспособного населения страны. Граждане будут платить повышенный налог не со всей суммы, а с суммы, превышающей 2,4 миллиона рублей.- Данное изменение очень важным и своевременным, которое направлено на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы, - подчеркнул Ревин.Также на сессии рассмотрят проект постановления "О присвоении звания "Почетный гражданин Орловской области" руководителю ОАО "Агрофирма Мценская" Николаю Жернову.











