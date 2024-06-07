Орловские депутаты рассмотрят проект закона о прогрессивной шкале налогообложения

Народные избранники обсудят целый ряд проектов федеральных законов, в том числе о прогрессивной шкале налогообложения. Об этом рассказал
депутат облсовета Юрий Ревин
.
По его словам, введение прогрессивной шкалы НДФЛ коснется только около 3% трудоспособного населения страны. Граждане будут платить повышенный налог не со всей суммы, а с суммы, превышающей 2,4 миллиона рублей.
- Данное изменение очень важным и своевременным, которое направлено на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы
, - подчеркнул Ревин.
Также на сессии рассмотрят проект постановления "О присвоении звания "Почетный гражданин Орловской области" руководителю ОАО "Агрофирма Мценская" Николаю Жернову.