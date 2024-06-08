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9:29, 8 июня 2024 года За пристрастие к пьяной езде у орловца конфисковали машину Мужчину также лишили водительских прав.



Фото: Ольга Супоневаархив

Жителя Орловской области, любившего пьяным сесть за руль, лишили водительских прав. Также суд назначил мужчине 400 часов обязательных работ и конфисковал его автомобиль.



Решение по уголовному делу вынес Покровский районный суд. 45-летний водитель не раз попадался на нетрезвом вождении.



- Суд согласился с мнением государственного обвинителя наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев. Транспортное средство, которым управлял осужденный, конфисковано в обращено в доход государства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.













Ольга СУПОНЕВА



