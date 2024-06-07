Десятки домов в Орле до вечера остались без горячей воды

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14:07, 7 июня 2024 года
Десятки домов в Орле до вечера остались без горячей водыНеудобства продлятся до 18:00 7 июня.
7 июня десятки домов Орла остались без горячей воды из-за устранения повреждений на ветхих участках трубопроводов. Неудобства продлятся до 18:00. Об этом сообщили в "Квадре".
Речь идет о следующих адресах:
• ул. Московское шоссе: д. 155, 155а, 157, 161, 163, 163а, 165, 167, 169, 171, 169а;
• ул. Рощинская: д. 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 7а;
• ул. Металлургов: д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 44, 14, 30, 42, 22а, 12а.