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8:28, 8 июня 2024 года Более 200 нарушений закона "Об оружии" выявлено в Орловской области Нарушители обязаны заплатить штраф.





Сотрудники Росгвардии по результатам проверок владельцев оружия в Орловской области выявили более 200 нарушений закона. Это цифра за прошедшие месяцы 2024 года.



- Орловцы забывают своевременно переоформлять лицензии и разрешения, порой недобросовестно относятся к соблюдению требований хранения и транспортировки оружия, - отмечает Виктор Ермаков, начальник ЦЛРР Управления Росгвардии по Орловской области.



Нарушителям придется заплатить штраф, на данный момент они выплатили около 20 тысяч рублей по административным протоколам. В случае, если владелец оружия нарушает закон не в первый раз, его лишают лицензии.





Ольга СУПОНЕВА



