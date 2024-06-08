Главная » Новости



7:47, 8 июня 2024 года В Орле полиция призвала иностранцев пройти медосвидетельствование Иностранных граждан проверяют на наркотики, ВИЧ и опасные инфекции.



Фото: архив "Вестей"

Миграционное управление орловской полиции напомнило иностранцам о необходимости пройти медицинское освидетельствование. Граждан, прибывших на Орловщину из других стран, проверят на содержание в крови наркотиков, наличие ВИЧ и различных заболеваний.



Прибывшие в Росиию больше чем на три месяца иностранцы по закону должны пройти подобное освидетельствование, а кроме того дактилоскопию и фотографирование.



- В течение 30 дней по истечении года со дня прохождения медицинского освидетельствования, иностранцы обязаны на ежегодной основе повторно проходить медицинское освидетельствование и представлять медицинские документы в территориальное подразделение по вопросам миграции, - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.



Отмечается, что иностранцы у которых есть вид на жительство или разрешение на временное проживание, процедуру проходить не обязаны.





Ольга СУПОНЕВА



