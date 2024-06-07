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15:30, 7 июня 2024 года Почти 600 водителей в Орловской области попались нетрезвыми за рулем Такова статистика за истекший период 2024 года.





С начала 2024 года на территории Орловской области нетрезвыми за рулем попались 582 водителя. Об этом сообщили в управлении МВД России по региону.



Из этого числа 24 человека сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, 194 водителя отказались от прохождения освидетельствования, а 64 водителя повторно попались инспекторам нетрезвыми.



В этом году нетрезвые водители стали участниками 23 ДТП, в которых погибли четыре человека и 32 пострадали.





