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15:00, 7 июня 2024 года Выходные в Орловской области будут дождливыми Также возможны грозы.





Предстоящие выходные в Орловской области грозят быть дождливыми. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. Также возможны грозы.



8 июня в регионе ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов, днем от 22 до 27 градусов.



9 июня ночью прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы, днем преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов тепла, днем воздух прогреется до значений в 23 – 28 градусов.





