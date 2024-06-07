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14:30, 7 июня 2024 года Орловская область подписала соглашение по развитию индустрии фитнеса Подписи на документе оставили руководитель регионального департамента физкультуры и спорта Алексей Берестов и президент национального фитнес-сообщества Елена Силина.



Фото: портал правительства Орловской области

В рамках Петербургского международного экономического форума руководитель регионального департамента физкультуры и спорта Алексей Берестов и президент национального фитнес-сообщества Елена Силина подписали соглашение по развитию индустрии фитнеса на Орловщине.



Стороны договорились создавать условия для развития фитнес-индустрии в Орловской области и взаимодействовать с представителями фитнес-центров регионов, сообщает региональный информационный портал.



Орловщина и национальное фитнес-сообщество будут обмениваться информацией, проводить консультации, совместные рабочие встречи, круглые столы, вести совместную работу по подготовке предложений по вовлечению граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом.





