Орловская область подписала соглашение по развитию индустрии фитнеса
Подписи на документе оставили руководитель регионального департамента физкультуры и спорта Алексей Берестов и президент национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Фото: портал правительства Орловской области
В рамках Петербургского международного экономического форума руководитель регионального департамента физкультуры и спорта Алексей Берестов и президент национального фитнес-сообщества Елена Силина подписали соглашение по развитию индустрии фитнеса на Орловщине.
Стороны договорились создавать условия для развития фитнес-индустрии в Орловской области и взаимодействовать с представителями фитнес-центров регионов, сообщает региональный информационный портал.
Орловщина и национальное фитнес-сообщество будут обмениваться информацией, проводить консультации, совместные рабочие встречи, круглые столы, вести совместную работу по подготовке предложений по вовлечению граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом.