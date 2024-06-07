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13:00, 7 июня 2024 года Орловские мастера научили гостей выставки "Россия" плести из крапивы Необычный урок провела Семейная крапивная мастерская Мостовых.



Фото: портал Орловской области

В орловском павильоне Международной выставки "Россия" гостей научили плести изделия из крапивы. Урок провела семейная мастерская Мостовых, которая занимается возрождением старинных ремесел и технологий, утраченных в веках. Об этом сообщает региональный инфопортал. Крапива - растение, которое с давних времен использовали для изготовления пряжи и различных изделий. Раньше крапивные волокна делали вручную. Они тоньше шелка и теплее шерсти. Наши предки верили, что изделия из крапивы помогают сохранить здоровье, защищают от сглаза и благоприятно влияют на сон.





