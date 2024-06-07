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12:00, 7 июня 2024 года
В Орловской области прошла операция "Мотоцикл"С начала года в авариях с участием двухколесного транспорта уже пострадало семь человек.
С приходом тепла количество аварий с участием мотоциклистов увеличивается. К сожалению, некоторые водители двухколёсного транспорта пренебрегают правилами дорожного движения, создавая опасность не только для себя, но и для других участников.
Чаще всего водители мототранспорта нарушают скоростной режим, правила обгона и маневрирования, выезжают на встречную полосу. Кроме того, некоторые владельцы используют незарегистрированный двухколесный транспорт.
Один из таких случаев произошел на текущей неделе в Урицком районе. 13-летний подросток, ехавший на кроссовом мотоцикле, не справился с управлением и сбил 57-летнюю женщину. Теперь ему грозит административное наказание, а двухколесный транспорт придется забирать со штрафстоянки.
Антон Сорокин