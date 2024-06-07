В Орловской области прошла операция "Мотоцикл"

С начала года в авариях с участием двухколесного транспорта уже пострадало семь человек.

Чаще всего водители мототранспорта нарушают скоростной режим, правила обгона и маневрирования, выезжают на встречную полосу. Кроме того, некоторые владельцы используют незарегистрированный двухколесный транспорт.



Один из таких случаев произошел на текущей неделе в Урицком районе. 13-летний подросток, ехавший на кроссовом мотоцикле, не справился с управлением и сбил 57-летнюю женщину. Теперь ему грозит административное наказание, а двухколесный транспорт придется забирать со штрафстоянки.