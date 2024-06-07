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10:50, 7 июня 2024 года Несколько населенных пунктов Орловщины остались без света из-за грозы Стихия накрыла регион 6 июня.



Фото: архив

6 июня из-за грозы жители нескольких населенных пунктов Орловской области остались без электричества. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, информация об отключении электроэнергии поступала по номеру "112". Аварийные бригады энергетиков быстро устраняли последствия. Например, около часа дня спасатели выезжали на улицу Мира в Ливнах, где молния попала в трубу вытяжки одного из домов. К счастью, пожара удалось избежать.



А 7 июня в первом часу ночи в Орле на дорогу упало дерево. К месту происшествия на улицу 1-ю Пушкарную были направлены сотрудники областной поисково-спасательной службы.





