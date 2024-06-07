Орловцы передали гуманитарную помощь детям из Троицкого района ЛНР
Акцию "Спешите делать добро" провел центр социального обслуживания населения Хотынецкого района.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Жители Орловской области доставили очередной гуманитарный груз ребятам из подшефного Троицкого района ЛНР. В социальной акции приняли участие хотынецкие школьники, коллектив детсада «Алёнушка», участники общественной организации «Движение первых».
Активисты собрали канцелярские принадлежности, игры, игрушки и книги для детей и подростков, которые находятся в трудной жизненной ситуации и проживают в Троицком районе Луганской Народной Республики. Об этом сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла".