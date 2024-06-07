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9:50, 7 июня 2024 года В Ливнах из горящего дома спасли пожилую женщину Пожар случился на улице Гражданской.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

6 июня в городе Ливны на улице Гражданской произошел пожар. Горел деревянный дом.



К месту ЧП приехали пожарные. Из горящего здания они вывели 78-летнюю женщину.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, о пожаре стало известно в первом часу дня. К моменту прибытия спасателей кровля дома и внутренние помещения, а также кровля хозяйственной постройки были объяты пламенем.



Огонь уничтожил чердак и веранду дома. Кроме того, была частично повреждена хозяйственная постройка. Причину пожара устанавливают специалисты.





