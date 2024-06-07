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9:25, 7 июня 2024 года

Орловские выпускники сдают ЕГЭ по информатике и иностранным языкам

В экзаменах участвуют 768 одиннадцатиклассников.

Фото: архив

7 и 8 июня орловские выпускники будут сдавать ЕГЭ по информатике и иностранным языкам. Экзамены пройдут в компьютерной форме и устно. В них примут участие 768 одиннадцатиклассников.
 
Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", 7 июня ЕГЭ по информатике будут сдавать 255 человек, по английскому языку - 118 человек, немецкому языку - 3 человека, французскому языку - один человек.
 
8 июня ЕГЭ по информатике сдадут 244 выпускника, по английскому языку - 147 одиннадцатиклассников.
 
На выполнение экзаменационной работы по информатике отводится 3 часа 55 минут, по иностранному языку - 17 минут.
 
Результаты по информатике объявят не позднее 20 и 21 июня, по иностранным языкам - не позднее 26 июня.
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