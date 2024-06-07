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11:30, 7 июня 2024 года В Орловской области из аварийного жилья переехали более 200 человек Расселение проходило в рамках региональной программы.



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В 2024 году в Орловской области 200 человек переехали в новые квартиры, предоставленные им по программе переселения из аварийного жилья. Всего было расселено почти 2,9 тысяч квадратных метров аварийного жилья, а с начала реализации программы - более 3300 жителей региона. департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения. В этом году на программу переселения было выделено более 392 миллионов рублей, из которых уже освоено 106,6 миллионов. Об этом сообщили в региональном





