Орловские школьники сдали ЕГЭ по обществознанию и физике

Всего за парты сели 1780 ребят.

Орловские школьники сдали ЕГЭ по обществознанию и физике. Всего за парты сели 1780 ребят.



В регионе было организовано 22 пункта сдачи экзаменов на базе школ и десять на дому — для школьников с ограничениями по здоровью.



Следили за проведением ЕГЭ четыре федеральных и 31 региональный общественный наблюдатель.



Результаты станут известны до 20 июня.