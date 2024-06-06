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20:23, 6 июня 2024 года

Орловцы отпраздновали 225-летие со дня рождения Пушкина

6 июня поклонники творчества великого русского поэта собрались у его бюста возле Польского корпуса Орловского госуниверситета.



6 июня поклонники творчества Пушкина собрались у его бюста возле Польского корпуса Орловского госуниверситета, чтобы отпраздновать 225-летие со дня рождения великого русского поэта. Отметили творчески – прочли строки Александра Сергеевича, покорившие их сердца.

К слову, Пушкин бывал в Орле. Сегодня его имя носит одна из городских улиц. Направляясь в Арзрум весной 1829 года, поэт сделал 200 лишних верст, чтобы увидеть генерала Ермолова, дом которого находился недалеко от Болховской.

Встреча состоялась. По свидетельству самого поэта, она продолжалась часа два. Разговор несколько раз касался литературы. Ермолов читал и гражданскую поэзию поэта, и "Цыган" и "Кавказского пленника", в котором представлен сам Ермолов.


Эва Стасюлевич
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