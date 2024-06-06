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20:50, 6 июня 2024 года Покровская ЦРБ пополнилась кардиологом и терапевтом Расширить штат помогла программа "Земский доктор".







Пять молодых специалистов поступили на работу в районные больницы Орловской области в 2024 году по программе "Земский доктор". До конца декабря по ней придут работать еще 33 врача.



Покровская ЦРБ уже пополнилась кардиологом Михаилом Тимофеевским и терапевтом Андреем Дроздовым. Сюда специалисты пришли работать совсем недавно, но уже успели полюбиться пациентам.



На поддержку программы в 2024 году направят более 52 миллионов рублей. Каждый ее участник получает от миллиона до полутора миллионов рублей в качестве единоразовой выплаты.





Елена Литинская



