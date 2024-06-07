Главная » Новости



10:25, 7 июня 2024 года В Орле задержали серийную воровку мобильников Также девушке вменяется эпизод мошенничества.





В Орле 25-летняя девушка стала подозреваемой в ряде краж мобильных телефонов и эпизоде мошенничества. Об этом рассказали в УМВД России по региону.



Как рассказали в ведомстве, на ее счету не менее шести преступлений. Четверо после встречи с девушкой лишились мобильников. В другом эпизоде орловчанка после похищения гаджета у владельца оформила на его имя кредит.



Суда девушка будет дожидаться под подпиской о невыезде.





