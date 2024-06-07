Детей участников СВО из Орла прокатили на речном трамвайчике
В миникруиз отправились 30 мальчиков и девочек.
Фото: администрация города Орла
Детей участников СВО из Орла прокатили на речном трамвайчике по реке Оке. Миникруиз для ребят организовали в управлении социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации Орла. Помощь оказали местные предприниматели.
В путешествие отправились 30 ребят из семей участников СВО. Перед прогулкой по воде для них провели инструктаж, сообщили в пресс-службе городской администрации.