Главная » Новости



19:28, 6 июня 2024 года В Орле бывший эксперт Упрдора не смог оспорить приговор о многомиллионном взяточничестве Приговор оставлен без изменения.





Орловский областной суд не стал менять приговор первой инстанции в отношении бывшего ведущего эксперта дорожного хозяйства одного из отделов Упрдор "Москва – Харьков". Ранее мужчину признали виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах и приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 миллионов рублей. Апелляцию осужденный проиграл.



Как рассказали в областной прокуратуре, осужденный получил взятки от шести грузоперевозчиков и их представителей за ускоренное и беспрепятственное оформление разрешений на перевозку грузов, а также решение возникающих в связи с этим вопросов. С июля 2017 года по октябрь 2022 года он незаконно получил более 30,6 миллиона рублей.





