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18:58, 6 июня 2024 года Орловчанка открыла швейную мастерскую на средства соцконтракта На производстве уже освоили пошив курток и платьев.







Орловчанка Ольга Савенкова открыла швейную мастерскую на средства соцконтракта. На производстве уже освоили пошив курток и платьев.

В мастерскую купили шесть профессиональных швейных машинок и парогенератор с утюгом.



Работают в мастерской три человека. Первая партия готовых нарядов уже отправилась в розницу. Сейчас отрабатывается заказ на 150 классических платьев в трех цветах.



В планах на будущее — расширять производство и обзавестись личным брендом. И таких успешных в регионе много.



Получить поддержку от государства на свой бизнес можно в размере 350 тысяч рублей, на ведение подсобного хозяйства — до 200 тысяч, на переобучение — до 30 тысяч рублей. Подробные условия представлены на сайте департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.





Александра Бахтина



