|Главная » Новости
18:30, 6 июня 2024 года
Орловцы представят регион на играх БРИКС в КазаниКрупный международный турнир стартует 12 июня в Казани.
Орловцы представят регион на играх БРИКС в Казани. Крупный международный турнир стартует 12 июня в Казани.
В турнире по легкой атлетике за медали будет бороться Никита Калганов. Он получил шанс выступить на играх благодаря второму месту на командном чемпионате России. Дистанция Никиты Калганова — три тысячи метров с препятствиями.
Также в состав судейского корпуса соревнований по ушу вошла орловский тренер Галина Васильева.
Анастасия Дорохова