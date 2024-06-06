Орловцы представят регион на играх БРИКС в Казани

Крупный международный турнир стартует 12 июня в Казани.

Орловцы представят регион на играх БРИКС в Казани. Крупный международный турнир стартует 12 июня в Казани.



В турнире по легкой атлетике за медали будет бороться Никита Калганов. Он получил шанс выступить на играх благодаря второму месту на командном чемпионате России. Дистанция Никиты Калганова — три тысячи метров с препятствиями.



Также в состав судейского корпуса соревнований по ушу вошла орловский тренер Галина Васильева.