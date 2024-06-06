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15:27, 6 июня 2024 года
Орловская область подписала соглашение по развитию сети электродвиженияСоглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Орловская область подписала соглашение по развитию сети электродвижения. Договор скрепили губернатор Орловской области Андрей Клычков и представители компании "Оператор электродвижения".
Соглашение предусматривает развитие сети зарядных электростанций и инвестиции в программные платформенные решения для развития электротранспорта и зарядок, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
Стороны уже предварительно договорились по формированию дорожной карты проекта. Также обсуждались возможные точки размещения зарядных станций.