Под Орлом избавятся от 35 гектаров борщевика

Летом власти, аграрии, дачники и волонтеры выходят на совместную борьбу против этого вредного сорняка.

Летом в ряде регионов России начинается активная борьба с борщевиком. Не исключение и Орловская область. Ежегодно на обработку самых проблемных участков выделяется 700 тысяч рублей.



В Орловском муниципальном округе обработкой и косьбой планируют избавиться от 35 гектаров сорняка. Особо проблематичными считаются районы близ деревень Куликовка, Болотовские дворы, Тайное.



За борщевик на частной территории ответственность лежит на собственниках участков. Нерадивых дачников будут штрафовать: физические лица на пять тысяч рублей, а юридические заплатят до 50 тысяч.



Штраф для физических лиц — 5 тысяч рублей, для юридических — до 50 тысяч.



Растение настолько токсично, что при попадании сока борщевика на кожу можно получить не только химический ожог, но и интоксикацию всего организма. При ожоге нужно принимать антигистаминные препараты. При осложнениях — антибиотики.