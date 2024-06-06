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17:00, 6 июня 2024 года

На дорогах Орла с начала года погибли четыре человека

Еще 97 пострадали.


На дорогах Орла за пять месяцев 2024 года погибли четыре человека, еще 97 пострадали. Всего зарегистрировали 75 аварий. Также оформлено 1,2 тысячи административных правонарушений. 143 водителя наказаны за пьяную езду.

Статистику привел начальник Госавтоинспекции по городу Юрий Капустин. Его слова приводит пресс-служба регионального управления МВД России.

Также Юрий Капустин рассказал, что за истекший период зарегистрировано 14 ДТП с участием подростков в возрасте до 16 лет. 14 ребят пострадали. В двух случаях дети были пешеходами, перебегавшими дорогу в нескольких метрах от перехода.
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