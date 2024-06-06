Михаил Вдовин проконтролировал ремонт котельной в 909-м квартале Орла

Работы идут по графику.

Фото: Михаил Вдовин

- Учитывая большое количество жалоб на отопление в прошлом сезоне, я особенно внимательно слежу за ходом ремонта на этой котельной. От того, насколько успешно пройдет ремонт, зависит, будет ли тепло в домах в следующем сезоне, - подчеркнул Вдовин.

Сейчас продолжается подготовка к установке теплового оборудования. Вице-спикер выразил надежду, что подрядчик выполнит свои обещания и проблемы с отоплением в 909-м, 908-м кварталах Орла останутся в прошлом.