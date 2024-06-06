Михаил Вдовин проконтролировал ремонт котельной в 909-м квартале Орла

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16:30, 6 июня 2024 года
Михаил Вдовин проконтролировал ремонт котельной в 909-м квартале ОрлаРаботы идут по графику.
Фото: Михаил Вдовин
Вице-спикер областного совета Михаил Вдовин посетил котельную в Орле на улице Кромской. Он приехал, чтобы проверить, как идут ремонтные работы. Вдовин отметил, что все готово к установке новых котлов.
- Учитывая большое количество жалоб на отопление в прошлом сезоне, я особенно внимательно слежу за ходом ремонта на этой котельной. От того, насколько успешно пройдет ремонт, зависит, будет ли тепло в домах в следующем сезоне, - подчеркнул Вдовин.
Сейчас продолжается подготовка к установке теплового оборудования. Вице-спикер выразил надежду, что подрядчик выполнит свои обещания и проблемы с отоплением в 909-м, 908-м кварталах Орла останутся в прошлом.