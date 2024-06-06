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20:00, 6 июня 2024 года
Близкие капитана ФК "Орел" рассказали о его жизни вне поляС супругой, другом и тренером Артема Лукши пообщалась Анастасия Дорохова.
Капитан футбольной команды – это не просто человек с повязкой на руке. Это ответственность, а еще большая и серьезная работа – как во время матча, так и вне поля.
В репортаже Анастасии Дороховой чуть ближе познакомимся с капитаном ФК "Орел" Артемом Лукшой. Помогут в этом его самые близкие люди – супруга, друг и тренер.
Анастасия Дорохова
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