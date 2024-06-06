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15:00, 6 июня 2024 года В Орле суд приговорил четырех участников движения АУЕ* к реальным срокам Ячейку экстремистской организации вскрыли в одном из орловских СИЗО.





Четверо заключенных следственного изолятора признаны виновными в экстремистской деятельности. Следственный комитет собрал и доказал их причастность в организации и участии.



Осенью 2021 года один из фигурантов сформировал у содержащихся в СИЗО мнение о его принадлежности к запрещенному движению АУЕ*. Он пропагандировал идеологию преступной группы и организовал сбор средств для работы. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии. Остальным участникам экстремистской организации дали от трех до пяти лет.



* 17.08.2020 верховным судом Российской Федерации удовлетворены исковые требования генпрокурора Российской Федерации о признании международного движения "Арестантское уголовное единство" (другие используемые наименования "Арестантский уклад един" или "Арестантское уркаганское единство", "АУЕ", "А.У.Е.") экстремистским и запрете его деятельности на территории России.





Анна Вайсергисер



