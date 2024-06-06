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18:00, 6 июня 2024 года В Орловской области учредили медаль Курнакова Ее будут вручать за заслуги в области изобразительного искусства.





В Орловской области учредили медаль имени Андрея Ильича Курнакова. Указ подписан губернатором Андреем Клычковым. Медаль будут вручать за заслуги в области изобразительного искусства, изучение и популяризацию творческого наследия российского художника-живописца и народного художника СССР.



На лицевой стороне медали изображен рельефный погрудный портрет Курнакова. Справа от портрета расположена надпись, выполненная рельефными литерами в три строки: Андрей Ильич Курнаков. На оборотной стороне помещено монохромное изображение герба Орловской области.



Медаль может вручаться россиянам и иностранцам, коллективам организаций.





